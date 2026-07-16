Nel periodo tra il 25 maggio e il 30 giugno, il tasso di mortalità tra le persone over 65 è aumentato del 3% rispetto alla media storica. La maggior parte delle città ha registrato questa variazione, con una particolare incidenza a Torino, considerata la più colpita. Il ministero della Salute ha definito l’incremento come “contenuto”, sulla base dei dati di sorveglianza. L’aumento si verifica in un contesto di ondate di caldo intenso.

Un eccesso di mortalità che la cabina di regia del ministero della Salute definisce “contenuto”. L’analisi dei dati di sorveglianza sulle persone over 65 ha evidenziato, per il periodo 25 maggio30 giugno, sul totale delle città considerate, che l’eccesso di mortalità ha registrato un +3%. Un dato più basso rispetto alle attese “anche in relazione a quanto osservato in altri Paesi europei”. Il mese di giugno del 2026 è stato “il secondo più caldo di sempre”. Quella di oggi è stata la terza riunione della cabina di regia del Ministero, prevista nell’ambito del Piano operativo nazionale sugli effetti del caldo. Nel corso della riunione sono stati analizzati, con il supporto del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio (DEP), i dati relativi al periodo 25 maggio30 giugno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Emergenza caldo, il tasso di mortalità nel mese di giugno segna +3% tra gli over 65: Torino la città più colpita

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