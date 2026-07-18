A Napoli, con una temperatura di 37 gradi all’ombra e un’umidità del 70%, sono stati rafforzati gli interventi dedicati alle persone over 80. La città sembra ancora non aver adottato tutte le misure necessarie per affrontare l’emergenza caldo, che ha causato un aumento dei malori, in particolare tra gli anziani più fragili.

Trentasette gradi all’ombra, un tasso di umidità del 70% e Napoli sembra ancora impreparata all’emergenza caldo, che colpisce soprattutto le persone più fragili come gli anziani. A loro si è rivolta l’attenzione della Protezione civile che da mercoledì scorso e per tutti i giorni della settimana (l’allerta è stata protratta fino alle 20 di lunedì prossimo) ha aperto gratuitamente la terrazza della piscina dello stadio Collana al Vomero ma resta alto il rischio di malori soprattutto per gli anziani soli. A Napoli vivono circa 54 mila persone di almeno 80 anni, che salgono a circa 151 mila nell’area metropolitana e a 314 mila in Campania (dati Istat 2025). 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Napoli.corriere.it - Emergenza caldo a Napoli, contro i malori rafforzati gli interventi per gli over 80 in città

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Emergenza caldo a Napoli, rafforzati gli interventi per gli over 80 in città

Emergenza caldo a Napoli: interventi urgenti per proteggere i cittadini dalle ondate di calore.A Napoli sono stati attivati interventi urgenti per fronteggiare le ondate di calore estive.

Temi più discussi: Allarme caldo in città: domenica sarà bollino rosso; Emergenza caldo, a Napoli e provincia 57mila lavoratori a rischio ondate di calore; Emergenza caldo, venerdì salgono a 16 le città da bollino rosso: Napoli da bollino arancione; Emergenza caldo a Napoli, rafforzati gli interventi per gli over 80 in città.

Napoli, emergenza caldo: appello per riapertura parco dei Camaldoli x.com

Emergenza caldo, temporali e calo delle temperature: scendono i bollini rossi, oggi in 16 città, domani in 14Leggero miglioramento dell'allerta ondata di calore sulla penisola, l’effetto temporali allenta infatti la morsa dell'afa sull’Italia ... fanpage.it

Emergenza caldo, a Napoli e provincia 57mila lavoratori a rischio ondate di caloreEmergenza caldo, rapporto Greenpeace-Cgil: a Napoli e provincia 57mila lavoratori al giorno esposti al rischio. Edilizia e trasporti tra i settori ... 2anews.it