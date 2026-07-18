Un ex calciatore ha espresso il suo affetto per il Napoli, dichiarando che già gli manca. Ha aggiunto che, se fosse stato necessario, avrebbe anche ricoperto ruoli diversi come braccetto o terzino. Ha ripetuto quanto siano stati importanti i trofei vinti con quella maglia e ha sottolineato che, nonostante la nostalgia, questa è la realtà della sua carriera calcistica.

«Napoli è nel mio cuore, tutti i trofei che ho vinto in carriera li ho vinti indossando con orgoglio con quella maglia. Mi manca da morire ma questa è la vita del calciatore. E il mio futuro lo devo costruire adesso, qui a Lipsia». Eljif Elmas ha vissuto tante vite con la maglia azzurra: era nel Napoli di Gattuso che in pieno Covid alzò nel cielo di un Olimpico deserto la Coppa Italia, nel Napoli di Spalletti che ha conquistato lo scudetto dopo 33 anni e in quello di Conte che ha vinto la Supercoppa a Riad. Si racconta a cuore aperto, il centrocampista capitano della nazionale della Macedonia, 233 presenze con la maglia del Napoli e 20 gol. Elmas, per prima cosa: ma lei in che ruolo gioca? «Io sono un numero 10. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Elmas: «Napoli, già mi manchi. Se volevano avrei fatto anche il braccetto o il terzino»

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