Eisenkot può battere Netanyahu tenendo Israele a destra

Lo scioglimento della Knesset ha dato il via alla campagna elettorale in Israele, con il primo ministro in difficoltà nei sondaggi. Un possibile candidato, ex capo delle forze di difesa, viene visto come in grado di superare il primo ministro nei sondaggi e potrebbe mantenere il Paese a destra. La competizione politica si concentra quindi sulla possibilità di un cambio di leadership, mentre la campagna si sviluppa dopo lo scioglimento parlamentare.

Striscia continua Lo scioglimento della Knesset apre la campagna elettorale. Il primo ministro è in affanno. Il suo rivale lo supera nei sondaggi Striscia continua Lo scioglimento della Knesset apre la campagna elettorale. Il primo ministro è in affanno. Il suo rivale lo supera nei sondaggi Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. La Knesset, nella notte tra giovedì e ieri, ha votato il proprio scioglimento. L’ufficialità scatta oggi, aprendo la campagna elettorale per le elezioni del 27 ottobre. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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