Vola il partito di Eisenkot | il fronte anti Netanyahu può cambiare volto a Israele
I sondaggi indicano un aumento del supporto per il partito di Eisenkot, rafforzando il fronte anti Netanyahu. Il partito centrista Yashar ottiene la maggioranza, mentre il governo limita i voli per impedire che la diaspora voti. La campagna elettorale si concentra su queste dinamiche, con le elezioni che potrebbero portare a un cambiamento nel panorama politico israeliano. Netanyahu ha adottato misure restrittive per influenzare il voto della comunità all’estero.
I sondaggi danno la maggioranza al centrista Yashar e all’opposizione il premier arriva a limitare gli aerei per non far votare la diaspora. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Segui gli aggiornamenti su Netanyahu.
Notizie e thread social correlati
Israele verso il voto, spunta il falco Eisenkot: chi è l’ex generale che può far tremare NetanyahuGli israeliani si apprestano a votare per la prima volta dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 e le operazioni militari successive a Gaza,...
Israele, Eisenkot apre la campagna elettorale: sostituiremo NetanyahuL'ex capo di Stato Maggiore dell'esercito israeliano ha annunciato l'inizio della campagna elettorale con l'intenzione di sostituire il primo...
Temi più discussi: Vola il partito di Eisenkot: il fronte anti Netanyahu può cambiare volto a Israele; Sondaggi politici, il partito di Vannacci raddoppia i consensi e vola sopra il 7%: centrodestra vince solo con Fn; Netanyahu puntella il suo futuro. Premia gli ultraortodossi in patria, poi vola a Washington (di N. Boffa); Il generale Vannacci vola nei sondaggi, ma qual è il suo programma? In fase di definizione.
Ascoli Satriano vola a Lisbona: gli studenti del Nicholas Green ambasciatori di democrazia in Europa Il viaggio dei valori democratici partito dalle aule dell'Istituto Comprensivo Nicholas Green di Ascoli Satriano ha raggiunto dal 18 al 20 maggio il palcosce facebook
I rossocrociati sono atterrati a Kloten a bordo del volo charter WK2027 partito direttamente da Kansas City. A bordo amarezza per l'epilogo del torneo ma anche tanto orgoglio x.com
Perché la gente strapaga un viaggio con Weroad e simili avendo alternative? reddit
Sondaggi politici, il partito di Vannacci raddoppia i consensi e vola sopra il 7%: centrodestra vince solo con FnFuturo Nazionale, il partito del generale Vannacci, è ancora determinante per la vittoria del centrodestra alle prossime elezioni politiche: lo dice l'ultimo ... fanpage.it
Sondaggi politici, Vannacci vola e ora anche il centrosinistra perde voti: chi è in vantaggio alle elezioniFuturo nazionale di Roberto Vannacci continua a guadagnare consensi, si mette definitivamente alle spalle la Lega e mira ad AVS ... fanpage.it