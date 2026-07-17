Vola il partito di Eisenkot | il fronte anti Netanyahu può cambiare volto a Israele

Da repubblica.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I sondaggi indicano un aumento del supporto per il partito di Eisenkot, rafforzando il fronte anti Netanyahu. Il partito centrista Yashar ottiene la maggioranza, mentre il governo limita i voli per impedire che la diaspora voti. La campagna elettorale si concentra su queste dinamiche, con le elezioni che potrebbero portare a un cambiamento nel panorama politico israeliano. Netanyahu ha adottato misure restrittive per influenzare il voto della comunità all’estero.

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I sondaggi danno la maggioranza al centrista Yashar e all’opposizione il premier arriva a limitare gli aerei per non far votare la diaspora. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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