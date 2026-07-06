Vasco Rossi a Roma 2027 è già delirio biglietti | Coda di due ore un' impresa Come acquistarli

Notizia in breve

I biglietti per i 10 concerti di Vasco Rossi nel 2027 allo stadio Olimpico di Roma sono andati subito sold out tra le fanbase. La vendita con accesso prioritario per i soci del fan club è iniziata alle 12 e ha causato code di due ore. La richiesta è così alta che acquistare i biglietti è considerato un'impresa.