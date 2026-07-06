Vasco Rossi a Roma 2027 è già delirio biglietti | Coda di due ore un' impresa Come acquistarli
I biglietti per i 10 concerti di Vasco Rossi nel 2027 allo stadio Olimpico di Roma sono andati subito sold out tra le fanbase. La vendita con accesso prioritario per i soci del fan club è iniziata alle 12 e ha causato code di due ore. La richiesta è così alta che acquistare i biglietti è considerato un'impresa.
Bologna, 6 luglio 2026 – Scalpitano i fan di Vasco Rossi per i biglietti dei 10 concerti programmati nel 2027 allo stadio Olimpico di Roma. Già da oggi alle 12, è partita la caccia ai biglietti, con accesso prioritario, per i soci del Blasco fan club. I tesserati hanno potuto acquistare il biglietti sul sito dedicato. E potranno farlo fino alle 12 del 10 luglio. I titolari di carta Mastercard avranno invece accesso prioritario ai biglietti a partire dalle 12 di mercoledì 8 luglio sulle piattaforme online. Mentre la vendita generale parte dalle 12 di venerdì 10 luglio. Un’attesa che cresce giorno dopo giorno. Perché tutti vogliono esserci per festeggiare assieme al Kom i 50 anni di carriera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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