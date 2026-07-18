Ederson rinnova con l’Atalanta | ufficiale il prolungamento del contratto per altri cinque anni
Il portiere dell’Atalanta ha firmato un rinnovo di contratto di cinque anni, confermandosi nel club. La firma segue un trasferimento sfumato in Inghilterra. Il giocatore brasiliano resta a disposizione di mister Sarri, rafforzando la rosa della squadra. La decisione è ufficiale e immediatamente comunicata. La durata del nuovo accordo è di cinque anni, fino al 2028.
Dopo il mancato trasferimento al Manchester United, il centrocampista brasiliano si lega nuovamente ai bergamaschi diventando così uno dei pilastri a disposizione di mister Sarri. Ederson, infatti, rinnova per altri cinque anni il suo contratto con scadenza fissata nel giugno 2031. EDERSON RINNOVA CON L’ATALANTA: IL COMUNICATO UFFICIALE DEL CLUB La società orobica ha confermato il prolungamento del sodalizio con il suo giocatore: “ Dopo un primo quadriennio in maglia nerazzurra, costellato di eccellenti risultati e di reciproche soddisfazioni, si consolida ulteriormente il legame tra Ederson Dos Santos Lorenco Da Silva e Atalanta BC”. “ Il 27enne centrocampista ha infatti prolungato il contratto di prestazione sportiva con Atalanta BC”. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
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