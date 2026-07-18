Il portiere dell’Atalanta ha firmato un rinnovo di contratto di cinque anni, confermandosi nel club. La firma segue un trasferimento sfumato in Inghilterra. Il giocatore brasiliano resta a disposizione di mister Sarri, rafforzando la rosa della squadra. La decisione è ufficiale e immediatamente comunicata. La durata del nuovo accordo è di cinque anni, fino al 2028.

Dopo il mancato trasferimento al Manchester United, il centrocampista brasiliano si lega nuovamente ai bergamaschi diventando così uno dei pilastri a disposizione di mister Sarri. Ederson, infatti, rinnova per altri cinque anni il suo contratto con scadenza fissata nel giugno 2031. EDERSON RINNOVA CON L’ATALANTA: IL COMUNICATO UFFICIALE DEL CLUB La società orobica ha confermato il prolungamento del sodalizio con il suo giocatore: “ Dopo un primo quadriennio in maglia nerazzurra, costellato di eccellenti risultati e di reciproche soddisfazioni, si consolida ulteriormente il legame tra Ederson Dos Santos Lorenco Da Silva e Atalanta BC”. “ Il 27enne centrocampista ha infatti prolungato il contratto di prestazione sportiva con Atalanta BC”. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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© Sport.periodicodaily.com - Ederson rinnova con l’Atalanta: ufficiale il prolungamento del contratto per altri cinque anni

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Ederson Atalanta BRAZIL DEBUT | Welcome to Manchester United

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