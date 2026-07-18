Seventeen celebrità maschili hanno condiviso apertamente di aver vissuto momenti di depressione e ansia, sottolineando l'importanza di chiedere aiuto. Tra loro, alcuni hanno raccontato di aver avuto la sensazione di non voler più vivere. Le dichiarazioni sono state fatte in modo diretto, senza filtri, per sensibilizzare sull'importanza di affrontare i problemi di salute mentale. I dati mostrano come molte star abbiano deciso di parlare pubblicamente delle proprie difficoltà.

Ecco 17 celebrità che parlano con sincerità di depressione mdei propri problemi di salute mentale e offrono preziosi consigli a chi ne soffre. I dati relativi alle malattie mentali sono in aumento Un rapporto del 2021 dell’Istituto Robert Koch sulla salute mentale in Germania giunge alla conclusione che «più di 1 adulto su 7 ha soddisfatto almeno una volta nel corso della propria vita i criteri diagnostici per la depressione; nell’arco di un anno, la percentuale sale al 7,1 per cento della popolazione». La Fondazione tedesca per l’aiuto alla depressione (Deutsche Depressionshilfe) indica cifre ancora più elevate per il 2025: ogni anno sarebbero colpiti circa 5,3 milioni di adulti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ed Sheeran e gli altri: «Avevo la sensazione di non voler più vivere. Chiedere aiuto è fondamentale». 17 star maschili parlano con sincerità dei propri problemi di ansia e depressione

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