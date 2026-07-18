Ecco le eccellenze sui banchi di scuola Premio ai diplomati col massimo dei voti
Circa 90 studenti di Tiferno hanno conseguito il massimo dei voti durante gli esami di diploma presso scuole pubbliche e paritarie del territorio. La cifra riguarda studenti che hanno ottenuto il punteggio più alto possibile, attestando risultati di eccellenza. La notizia si riferisce a diplomati di diverse scuole della zona, senza specificare nomi o indirizzi delle istituzioni coinvolte.
Sono una novantina in tutto gli studenti tifernati che si sono diplomati con il massimo dei voti negli istituti pubblici e paritari del comprensorio, al termine dell’anno scolastico 2025-2026 e che hanno ricevuto un attestato dal comune (consegnato dall’assessore Letizia Guerri ) nella cerimonia di giovedì in Pinacoteca, alla presenza dei familiari degli studenti. Tra i diplomati, 50 sono della scuola secondaria di primo grado e 41 degli istituti superiori. Tra questi ultimi dal polo tecnico “Franchetti – Salviani“: Christian Bruni; Andrea Giannini; Maria Soldi; Cristiano Camilli; Leonardo Rossi; Samuele Laurenzi; Vittoria Paoloni; Claudia Grelli; Simone Serafini; Greta Serafini; Anna Bellucci; Giulia Cecci; Christian Monaldi; Juri Santini; Elisa Buttarini; Giulia Calderini; Anna Baldicchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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