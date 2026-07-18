Per sabato 18 luglio, 16 città italiane sono state segnate con il bollino rosso, il massimo livello di allerta per ondate di calore. Il sistema di previsione e allerta, gestito dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile, utilizza una scala a quattro livelli, simile a un semaforo. Si prevede un weekend con temperature elevate, accompagnate da temporali.

Per sabato 18 luglio il ministero della Salute ha assegnato il “bollino rosso” a 16 città. È un’indicazione del Sistema nazionale di previsione e allerta delle ondate di calore, gestito dal ministero e la Protezione Civile, e funziona un po’ come un semaforo con quattro livelli. Il bollino rosso è quello più alto: segnala un’ondata di calore vera e propria, con condizioni tali da mettere a rischio tutta la popolazione, non solo le persone fragili. Nelle città sono previste massime fino a 37 °C, anche se le temperature percepite possono essere notevolmente più alte soprattutto nelle città, in zone prive d’ombra e di parchi o alberi e molto cemento. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - È previsto un weekend di gran caldo e temporali

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Meteo: Weekend discreto, poi CAMBIA TUTTO, il Grande Caldo tornerà prima del previsto

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