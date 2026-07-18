Due uomini sono morti mentre svolgevano il servizio di raccolta rifiuti in una giornata molto calda. Uno aveva 55 anni e proveniva da Barberino di Mugello, l’altro aveva 52 anni e risiedeva a Londa. Entrambi erano impegnati nello stesso lavoro e sono deceduti in circostanze non ancora chiarite. Le autorità hanno disposto accertamenti per stabilire le cause dei decessi.

Firenze, 18 luglio 2026 – Damiano Valletti, 55 anni, di Barberino di Mugello, e Matteo Consolati, 52enne di Londa. Facevano lo stesso lavoro, il ritiro di rifiuti, anche se probabilmente non si conoscevano neppure. Entrambi sono andati incontro allo stesso tragico destino: sono morti sulla strada mentre stavano lavorando. L’improvviso malore mentre lavoravano. Uno all’alba (Valletti), l’altro nel tardo pomeriggio, di una delle giornata più torride di questo luglio da bollino rosso. La procura di Firenze ha trattenuto le salme a medicina legale. Probabile l’autopsia, fosse solo per allontanare quel dubbio che nessuno ha il coraggio di pronunciare, ossia un legame fra le temperature di questi giorni e l’improvviso malore di due addetti che non erano affetti da particolari patologie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Due morti in strada, ritiravano i rifiuti nel giovedì rovente: disposti accertamenti

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