Una serie manga in corso ha suscitato molte reazioni in Giappone. Si intitola Drama Queen ed è creata da Kuraku Ichikawa. La storia combina horror e fantascienza, affrontando un tema attuale. La serie ha generato discussioni tra i lettori e ha attirato attenzione anche sui social media. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali conseguenze legali o azioni da parte delle autorità.

Tra le ultime novità proposte da Planet Manga si è parlato molto di Drama Queen, la serie ancora in corso di Kuraku Ichikawa dai toni grotteschi, che ha provocato forti reazioni in Giappone e che attraverso l’horror e la fantascienza affronta un tema molto attuale. Drama Queen 1 – Kuraku Ichikawa; Planet Manga Gli alieni vivono tra di noi. Sono passati nove anni da quando gli alieni hanno salvato i terrestri dalla caduta di un gigantesco meteorite. Ora queste creature vivono in mezzo a noi e sono acclamate dalla maggior parte della popolazione, ma qualcuno non li ama molto. Nomamoto è continuamente vessata dal suo capo alieno ma non può dire nulla per non rischiare di perdere il lavoro, mentre il suo collega Kitami ha perso la famiglia a causa di un incidente stradale causato proprio da un alieno. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Drama Queen 1 – Come vorrei che tutti gli alieni sparissero…

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