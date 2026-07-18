Un videomessaggio e alcuni regali sono stati inviati da un noto artista a studenti ammessi in un'università dedicata ai streamer. L'intervento, avvenuto a distanza, è stato rivolto agli studenti durante la cerimonia di apertura di questa istituzione. Nessuna presenza fisica, ma un messaggio di congratulazioni rivolto ai nuovi iscritti.

Drake è intervenuto a sorpresa, seppur a distanza, alla cerimonia di apertura della Streamer University di Kai Cenat, per congratularsi con gli studenti ammessi. «2026, si torna per un altro anno», ha esordito il rapper di Toronto in un videomessaggio. «Congratulazioni a tutti coloro che sono stati ammessi: ai nuovi creator e a quelli già esperti. Spero che sfrutterete al meglio questa opportunità. Spero che impariate qualcosa e che riusciate a insegnarvi cose a vicenda». Drake “ospite” a sorpresa della cerimonia di apertura della Streamer University di Kai Cenat. Il cantante, reduce dal successo dei suoi album Iceman, Maid of Honour e Habibti, ha poi rivelato dei regali lasciati dal suo team OVO per i partecipanti di quest’anno, ospitati presso l’ Hendrix College di Conway, in Arkansas, fino al 20 luglio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Drake ha sorpreso gli studenti della Streamer University con un videomessaggio e dei regali: «Congratulazioni a tutti coloro che sono stati ammessi»

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Drake surprised students at Kai Cenat's Streamer University 2026 with a special message and gifts

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