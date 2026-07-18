La K Sport Montecchio Gallo ha annunciato l’ingaggio di Luigi Sarli, centrocampista classe 2000. Dopo aver giocato due stagioni a Urbania in Eccellenza, Sarli si è unito al club. La trattativa è stata coordinata dallo scout Vincenzo Riccio e dalla nuova società. Questa è la seconda acquisizione della squadra dopo Chirizzi.

Luigi Sarli centrocampista classe 2000 nelle ultime due stagioni a Urbania (Eccellenza) è un nuovo giocatore della K Sport Montecchio Gallo. L’operazione si è svolta in sinergia tra lo scout Vincenzo Riccio e la neo società della K Sport. Sempre per tramite di Riccio il giovane Antonio Chirizzi (classe 2009, esterno d’attacco) è passato da Forlì al Sassuolo. Ha firmato per la K Sport Montecchio Gallo anche l’attaccante esterno Mirco Cirulli classe 2004. Il giocatore arriva dopo un percorso con la maglia della Maceratese, squadra della sua città, con la quale ha realizzato 14 reti tra Eccellenza e serie D. L’attaccante Niccolò Marras, classe 2002 ex Maceratese è molto vicino ad accasarsi alla Recanatese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Doppietta K Sport, dopo Chirizzi c’è Sarli

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