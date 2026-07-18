Dopo la scritta intimidatoria sul muro della sede, il Pd locale ha invitato partiti e associazioni a ricordare il 28 maggio. L'obiettivo è rispondere in modo collettivo e mantenere viva la memoria di quell'evento. Nessuna dichiarazione ufficiale ha fornito dettagli sulla natura della scritta o sulle azioni successive. La comunicazione si limita a evidenziare la volontà di unitarietà e di memoria condivisa.

Trasformare un atto intimidatorio in un'occasione per consolidare la memoria collettiva. Il Partito democratico della città che nei giorni scorsi ha subìto la deturpazione del muro della propria sede con la scritta «10.12» (ossia l’orario in cui il 28 maggio 1974 è esplosa la bomba in piazza Loggia), scende in piazza insieme a una ventina tra partiti e associazioni per riflettere sulla strage avvenuta 52 anni fa. L’appuntamento è alle ore 20.30 alla piazzetta della Pallata: la serata si aprirà con l’intervento di Manlio Milani (presidente della Casa della Memoria), proseguirà con le letture di Pino Casamassima (tratte dal suo libro "Piazza Loggia") e si concluderà con la rappresentazione teatrale dell’associazione Arci “I sogni in tasca” Aps tratta da “La Piazza” di Valeria Lotta e Alice Salogni. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Dopo la scrittaccia sul muro della sede, il Pd cittadino chiama a raccolta partiti e associazioni: «Rispondiamo in modo corale ricordando il 28 maggio»

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