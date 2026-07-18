Novak Djokovic ha commentato la sua sconfitta contro Jannik Sinner a Wimbledon, riferendosi al fatto che non si sentiva al massimo della forma durante il torneo. Djokovic ha detto di pensare ancora a quel match e ha commentato la vittoria di Sinner, sottolineando la sua prestazione in finale e semifinale, contro Alexander Zverev e Djokovic stesso. Ha inoltre menzionato che Sinner ha delle qualità genetiche che lo rendono un avversario difficile.

Il secondo trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon è arrivato dopo aver battuto in finale Alexander Zverev e in semifinale Novak Djokovic. Proprio in merito a quella sconfitta nel penultimo turno del torneo inglese, è tornato a parlare il tennista serbo in un'intervista a Cbs Mornings. L'attuale numero 7 del ranking Atp rivela che contro l'avversario italiano non era nelle migliori condizioni: "Il corpo reagisce in modo diverso e questa è semplicemente genetica. l'usura, gli oltre 20 anni ai massimi livelli, si fanno sentire. Non ero fresco come avrei voluto, senza nulla togliere a Sinner che ha vinto il torneo". A 39 anni per Djokovic è più complicato recuperare dal punto di vista in tornei con partite lunghe e ravvicinate. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Djokovic.

© Gazzetta.it - Djokovic pensa ancora a Wimbledon: "Sinner? La genetica... Non ero fresco come avrei voluto"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SINNER travolge DJOKOVIC e torna in finale a WIMBLEDON, sfiderà ZVEREV

Notizie e thread social correlati

Gimenez: “Tifo il Milan da quando ero bambino. Non ho reso ancora come avrei voluto”Santiago Gimenez ha dichiarato di tifare il Milan fin da bambino, ma ha ammesso di non aver ancora raggiunto i risultati sperati con il club.

Wimbledon 2026 p. 11: ancora loro, Sinner vs Djokovic!Dopo una partita durata 5 ore e 15 minuti, Novak Djokovic ha vinto e si è qualificato per la semifinale di Wimbledon 2026.

Argomenti più discussi: È il migliore del mondo, Djokovic 'teme' Sinner in semifinale a Wimbledon 2026; Djokovic prende atto: Senza nulla togliere a Sinner, ma la biologia mi presenta il conto; Djokovic non pensa di fermarsi: Posso sempre essere migliore di ieri; Sinner, una differenza da Djokovic. E migliorerà ancora! Ecco come: Garbin sicura.

Dimitrov ancora pensa che il destino gli abbia tolto Wimbledon 2025, in cui avrebbe dovuto battere in sequenza Sinner(un set), Shelton, Djokovic e Alcaraz. Oggi esce dal torneo con il n. 119 del mondo x.com