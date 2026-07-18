La morte di Giuseppe Rizzo, avvenuta sabato scorso dopo un infarto e una caduta dalle scale, è diventata un caso. Il soccorso è stato ritardato, poiché il suo nome corrisponde a quello di un’altra via tra Quero e Alano. La Procura ha disposto il blocco del funerale, previsto per sabato 18 luglio alle 10.30 nella chiesa arcipretale di Quero. La vicenda è ancora sotto indagine.

SETTEVILLE Avrebbero dovuto svolgersi sabato 18 luglio alle 10.30 nella chiesa arcipretale di Quero i funerali di Giuseppe Rizzo, l’uomo che sabato scorso è stato colto da un infarto ed è caduto dalle scale mentre era in procinto di portare fuori il cane. Invece ieri pomeriggio, con grande sorpresa di tutti, la procura di Treviso ha bloccato tutto rinviando i funerali a data da destinarsi. Era già tutto pronto, c’era il nulla osta sia del Comune che degli organi competenti per seppellire la salma. Le epigrafi erano esposte in tutto il paese di Quero e nelle zone limitrofe già da giovedì, il parroco aveva programmato la cerimonia, l’agenzia... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Diventa un caso la morte di Giuseppe Rizzo, soccorso in ritardo per le vie con lo stesso nome tra Quero e Alano: la Procura blocca il funerale

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