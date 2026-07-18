Divari di genere in Puglia paghe e pensioni | per le donne più basse fino al 44% rispetto agli uomini
In Puglia, le donne ricevono paghe fino al 44% inferiori rispetto agli uomini e maturano pensioni più basse. Il divario di genere si manifesta anche nel numero di donne che lavorano rispetto agli uomini, con una partecipazione più bassa nel mercato del lavoro. Questi dati evidenziano differenze significative nel reddito e nelle prestazioni pensionistiche tra i generi.
In Puglia il genere continua a pesare sul lavoro e sul reddito: le donne lavorano meno, guadagnano meno e maturano pensioni più basse rispetto agli uomini. Il dossier dell’Inps restituisce la fotografia di un solco ancora profondo, che attraversa occupazione, salari, welfare e autonomia economica. Nel tacco d'Italia il genere continua a determinare opportunità e redditi. In Puglia il divario retributivo fra uomini e donne è del 27,2% (la media italiana è del 25,7%): la paga media giornaliera per le donne pugliesi è di 64,8 euro, che sale a 89 euro invece per gli uomini. Un gap che emerge anche nel settore pubblico: nella regione la retribuzione media giornaliera per le donne è di 113,8 euro, per gli uomini è di 143,6 euro. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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