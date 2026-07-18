In Puglia il genere continua a pesare sul lavoro e sul reddito: le donne lavorano meno, guadagnano meno e maturano pensioni più basse rispetto agli uomini. Il dossier dell’Inps restituisce la fotografia di un solco ancora profondo, che attraversa occupazione, salari, welfare e autonomia economica. Nel tacco d'Italia il genere continua a determinare opportunità e redditi. In Puglia il divario retributivo fra uomini e donne è del 27,2% (la media italiana è del 25,7%): la paga media giornaliera per le donne pugliesi è di 64,8 euro, che sale a 89 euro invece per gli uomini. Un gap che emerge anche nel settore pubblico: nella regione la retribuzione media giornaliera per le donne è di 113,8 euro, per gli uomini è di 143,6 euro. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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© Quotidianodipuglia.it - Divari di genere in Puglia, paghe e pensioni: per le donne più basse fino al 44% rispetto agli uomini

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