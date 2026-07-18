In un'area privata di Carini, i Carabinieri hanno scoperto una discarica abusiva e mezzi meccanici smontati. Un uomo di 70 anni è stato deferito alla Procura per gestione non autorizzata di rifiuti. L’operazione ha portato al sequestro di materiali e mezzi abbandonati, che erano stati lasciati nell’area senza autorizzazione. Nessuna altra persona coinvolta è stata segnalata.

È scattato un deferimento alla Procura della Repubblica di Palermo dopo un’operazione dei Carabinieri a Carini, dove un uomo di 70 anni è stato accusato di gestione non autorizzata di rifiuti. L’intervento è stato effettuato nell’ambito di controlli mirati contro i reati ambientali, che hanno portato alla scoperta di una vasta area privata trasformata in una discarica abusiva. Scoperta una discarica abusiva Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata avviata a seguito di un’attività di monitoraggio del territorio, con l’obiettivo di contrastare i reati ambientali nella zona di Carini. I militari hanno deciso di effettuare un’ispezione presso una proprietà privata appartenente all’indagato, già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Discarica abusiva in un'area privata a Carini, trovati anche mezzi cannibalizzati: nei guai un 70enne

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