Disattiva questa impostazione attiva di default e la batteria dello smartphone durerà il doppio

Un nuovo sistema permette di disattivare le impostazioni di risparmio energetico di default, raddoppiando la durata della batteria. Questa funzione può essere attivata facilmente e consente di mantenere attivi i servizi essenziali più a lungo. Molti utenti hanno sperimentato come, in momenti cruciali, il telefono si spenga improvvisamente, interrompendo chiamate, navigazione o scatti importanti. La modifica mira a evitare interruzioni improvvise di questo tipo.

Pensateci bene: quante volte, proprio nel momento decisivo, il vostro telefono vi ha abbandonato? Una chiamata che si interrompe, il navigatore che si oscura in una strada sconosciuta, la foto unica che rimarrà solo un ricordo. Eppure, esiste un gesto, semplice quanto rivoluzionario, che potrebbe cambiare le regole del gioco. Sapreste indovinarlo? O meglio — esiste davvero una soluzione segreta che permetta di raddoppiare la durata della nostra batteria senza spendere un euro, senza cambiare smartphone, senza nemmeno installare un’app? Il lato oscuro della modernità: quando la potenza consuma il tempo. L’estate è il regno delle distanze lunghe e delle giornate infinite, tra mille foto da scattare, mappe da consultare e prenotazioni last minute. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Disattiva questa impostazione ORA

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