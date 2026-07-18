Diritto di sciopero dei dirigenti scolastici ANP disdice accordo e chiede l’apertura del negoziato con ARAN

Oltre un quarto di secolo di stasi normativa. 25 anni di vuoto contrattuale che hanno costretto i presidi italiani a fare i conti con un accordo sullo sciopero pensato per un comparto che non esiste più. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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