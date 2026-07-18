Diritto di sciopero dei dirigenti scolastici ANP disdice accordo e chiede l’apertura del negoziato con ARAN
L'Associazione Nazionale Presidi ha annullato un accordo sul diritto di sciopero dei dirigenti scolastici, chiedendo l’apertura di un nuovo negoziato con l’ARAN. Dopo 25 anni di assenza di una normativa aggiornata, i presidi italiani si trovano a confrontarsi con un regolamento obsoleto, originariamente pensato per un sistema diverso. La decisione di disdire l’accordo mira a ottenere un testo più adeguato alla realtà attuale della dirigenza scolastica.
Oltre un quarto di secolo di stasi normativa. 25 anni di vuoto contrattuale che hanno costretto i presidi italiani a fare i conti con un accordo sullo sciopero pensato per un comparto che non esiste più. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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