Dirigente trasferita i sindacati esultano
Un dirigente scolastico è stato trasferito, dopo le proteste di cittadini e insegnanti. La mobilitazione ha portato all’intervento dell’Ufficio Scolastico Regionale, che ha deciso di agire in risposta alle richieste. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sul nuovo incarico. La protesta si era svolta con sit-in e manifestazioni pubbliche, chiedendo un intervento concreto sulla gestione scolastica locale.
"Bene che l’Ufficio Scolastico Regionale abbia raccolto il messaggio di una intera città che era scesa in piazza per denunciare un problema reale". Emanuele Rossi (nella foto), segretario generale della Flc Cgil Firenze, giudica positivamente il trasferimento, ufficializzato nei giorni scorsi della dirigente scolastica dell’ Istituto comprensivo Falcone e Borsellino di Sesto, Rosa Gaimari (che aveva comunque presentato una richiesta di mobilità) collegandolo alla partecipata manifestazione del 25 giugno scorso per chiedere un profondo cambio di gestione: "Rivendichiamo totalmente – dice – il fatto che il trasferimento derivi dalla... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Si parla di: Dirigente trasferita, i sindacati esultano; Sesto Fiorentino e Calenzano sui giornali.
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