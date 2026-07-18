dirigente trasferita i sindacati esultano

Notizia in breve

Un dirigente scolastico è stato trasferito, dopo le proteste di cittadini e insegnanti. La mobilitazione ha portato all’intervento dell’Ufficio Scolastico Regionale, che ha deciso di agire in risposta alle richieste. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sul nuovo incarico. La protesta si era svolta con sit-in e manifestazioni pubbliche, chiedendo un intervento concreto sulla gestione scolastica locale.