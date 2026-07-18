Nel film, le figure femminili dell’Odissea interpretate da attrici come Anne Hathaway, Samantha Morton e Lupita Nyong'o assumono ruoli complessi e multipli. La protagonista Penelope, interpretata da Hathaway, va oltre l’immagine della moglie fedele. La maga Circe, interpretata da Morton, non è solo seduttrice ma anche trasformista. Elena, interpretata da Nyong'o, ricopre anche il ruolo di Clitemnestra, ampliando così la rappresentazione delle donne, che non sono più solo figure di bellezza o desiderio.

Penelope, Anne Hatahway divina, è molto di più della moglie fedele. Circe, sublime Samantha Morton, non è soltanto la maga che seduce e trasforma. Elena, Lupita Nyong'o in un doppio ruolo, è anche Clitemnestra, non è più soltanto la donna più bella del mondo, quella per cui migliaia di uomini avrebbero combattuto e sarebbero morti a Troia. Nolan parte da Omero e rende esplicito ciò che nell'opera era solo accennato: le donne dell'Odissea non assistono passivamente alle imprese degli eroi. Ne subiscono le conseguenze, ne comprendono le contraddizioni e, in alcuni casi, ne smontano il racconto. Penelope Per vent'anni Penelope ha dovuto convivere con l'assenza di Ulisse. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Dimenticate la moglie che aspetta e basta, la maga ammaliatrice e la creatura più bella del mondo: le donne dell’Odissea di Nolan sono molto di più

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