La commissione tecnica per la diga di Vetto è stata istituita, con l’obiettivo di operare con rigore e trasparenza. Nel frattempo, il ricorso al Tribunale superiore delle Acque pubbliche presentato da Wwf Italia e Lipu non ha bloccato l’iter della progettazione. La decisione arriva dopo che le associazioni avevano contestato il progetto, ma l’attività della commissione prosegue senza interruzioni.

Reggio Emilia, 18 luglio 2026 – Il ricorso al Tribunale superiore delle Acque pubbliche presentato da Wwf Italia e Lipu non sbarra, almeno per ora, l’iter della progettazione della diga di Vetto, nell’Appennino tra Reggiano e Parmense. Un’opera attesa da decenni, destinata a rispondere alle necessità idriche civili e agricole, a contribuire alla laminazione delle piene dell’Enza e, qualora si facessero avanti investitori, anche a produrre energia idroelettrica. In queste ore i Consorzi di bonifica dell’Emilia Centrale (Cbec) e Parmense hanno nominato la Commissione tecnica chiamata a valutare le offerte pervenute nell’ambito della gara europea bandita a maggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Diga di Vetto, il primo passo, ecco la commissione tecnica: “Agirà con rigore e trasparenza”

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