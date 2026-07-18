Diego Pérez è tornato in Uruguay dopo la morte della madre. Racconta di avere figli che tifano Bologna e di parlare spesso in italiano in casa. La sua connessione con il paese d'origine rimane forte, come testimonia il riferimento alla canzone di Alfredo Zitarrosa. Pérez sottolinea che alcuni luoghi continuano a chiamare anche dopo averli lasciati, senza specificare ulteriori dettagli.

«En mi país.». Bastano tre parole della canzone più celebre di Alfredo Zitarrosa per raccontare il sentimento che Diego Pérez porta ancora dentro. Perché ci sono luoghi dai quali si parte, ma che non smettono mai di chiamarti. Ospite a sorpresa, e graditissimo, della festa per i 50 anni del suo amico fraterno Marco Di Vaio, «El Ruso» si lascia andare a confidenze e ricordi sulla spiaggia di Sabaudia, sorseggiando il suo immancabile mate. Diego il suo ritorno in Italia dopo alcuni anni che sapore ha?«Dolcissimo. Non potevo mancare ad un appuntamento così importante come questo compleanno speciale del mio caro amico Marco. Questa per me è una famiglia». 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Diego Pérez: «Sono tornato in Uruguay dopo la morte di mia madre, i miei figli tifano Bologna e spesso parliamo italiano in casa per non dimenticarlo»

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