Diamond League atletica Londra 2026 oggi in tv | orari programma streaming azzurri in gara
Il London Athletics Meet 2026 si svolge oggi, sabato 18 luglio, come undicesima tappa della Diamond League 2026. L'evento si tiene nel pomeriggio e rappresenta l'ultima tappa della stagione. La manifestazione sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. Sono previste gare di atletica leggera con la partecipazione di atleti italiani. I dettagli sugli orari e il programma delle gare sono disponibili sui canali ufficiali.
Nel pomeriggio di sabato 18 luglio è in programma il London Athletics Meet 2026, undicesima tappa stagionale della Diamond League e ultimo appuntamento del massimo circuito itinerante di atletica prima di una lunga parentesi (l’evento successivo sarà a Losanna il 21 agosto) riservata almeno per il Vecchio Continente ai Campionati Europei di Birmingham. LA DIRETTA LIVE DELLA DIAMOND LEAGUE DI ATLETICA A LONDRA DALLE 14.00 Il meeting inglese vedrà la presenza di una sola rappresentante italiana, Larissa Iapichino, al rientro in gara due settimane dopo il favoloso 7.12 di Eugene che le ha regalato il record nazionale per un centimetro davanti alla madre Fiona May. 🔗 Leggi su Oasport.it
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