Diamond League atletica Londra 2026 oggi in tv | orari programma streaming azzurri in gara

Notizia in breve

Il London Athletics Meet 2026 si svolge oggi, sabato 18 luglio, come undicesima tappa della Diamond League 2026. L'evento si tiene nel pomeriggio e rappresenta l'ultima tappa della stagione. La manifestazione sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming. Sono previste gare di atletica leggera con la partecipazione di atleti italiani. I dettagli sugli orari e il programma delle gare sono disponibili sui canali ufficiali.