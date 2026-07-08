Violenze in carcere | pm ricorda detenuto e si commuove

Da anteprima24.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un detenuto è stato ricordato dal pubblico ministero durante un'udienza, suscitando emozione. Il magistrato ha ricordato che, pur non essendo perfetto, l’uomo aveva fiducia nello Stato e aveva partecipato a programmi di rieducazione, tra cui corsi di scrittura e scuola. La scena si è svolta in aula, con il pubblico presente che ha ascoltato con attenzione, mentre il pm si commuoveva nel ricordare il detenuto.

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Tempo di lettura: 2 minuti “ Fakhri Marouane non era una santo come non lo sono altri detenuti.   Aveva fiducia nello Stato italiano e aveva per questo intrapreso un percorso di rieducazione, seguendo la scuola e corsi di scrittura.   Sapeva di aver sbagliato e più volte me lo aveva confidato, ma è stato tradito proprio da rappresentanti dello Stato”.   Sono parole cariche di pathos ed emozione quelle con cui la pm Alessandra Pinto, durante la requisitoria nel maxi-processo (105 gli imputati) per le violenze commesse dai poliziotti penitenziari il 6 aprile 2020 nel carcere di Santa Maria Capua Vetere ai danni di circa 300 detenuti del reparto Nilo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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