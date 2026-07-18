Un incendio si è verificato in un deposito di petrolio nella città di Noginsk, a est di Mosca, dopo essere stato colpito da un drone ucraino nella notte. Denso fumo nero si è sollevato dall'area interessata, visibile dalla città. Il governatore regionale ha confermato il coinvolgimento del drone nell’attacco. Non sono stati riportati feriti o altre conseguenze immediate. La situazione è sotto controllo, e le autorità stanno monitorando l’incidente.

Mosca, 18 lug. (askanews) - Un denso fumo nero si leva sulla città russa di Noginsk, a est di Mosca; il governatore regionale ha riferito che è scoppiato un incendio in un deposito di petrolio colpito nella notte da un drone ucraino. Due persone sono rimaste ferite e un vicino ospedale di maternità è stato evacuato "per motivi di sicurezza", ha aggiunto. Un giornalista dell'AFP ha visto diversi mezzi dei vigili del fuoco dirigersi sul posto da Mosca. Ospite del vodcast Il Piacere della Lettura, Serena Bortone, autrice de Le dirimpettaie (Rizzoli), narra di tre donne che capiscono che la. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Denso fumo nero su città russa a est di Mosca dopo drone ucraino

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