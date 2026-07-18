Paolo Del Genio non ha potuto assistere al primo allenamento del Napoli nel ritiro di Dimaro a causa di un divieto di accesso alle telecamere. È la prima volta che ciò accade a Del Genio, che normalmente partecipa alle sedute. L’allenamento si è svolto senza la sua presenza visiva, e non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni del divieto. Nessuna altra informazione è stata resa nota riguardo alle restrizioni o alle ragioni specifiche.

Una limitazione all’accesso delle telecamere ha impedito a Paolo Del Genio di assistere dal campo al primo allenamento del Napoli nel ritiro di Dimaro. Il giornalista avrebbe voluto seguire la seduta e raccontare ai tifosi le prime indicazioni del lavoro azzurro. Le regole previste per le riprese televisive, però, lo hanno costretto a rimanere nella postazione interna. Una situazione che Del Genio ha accolto con grande amarezza. In quarant’anni di attività professionale non gli era mai capitato di saltare la prima seduta di una nuova preparazione estiva. Durante il collegamento con Kiss Kiss Napoli, il giornalista ha chiarito di non avere alcuna responsabilità nella vicenda. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Del Genio escluso dal primo allenamento: “Mai successo”

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