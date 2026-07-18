Decoro e via del Mare | Ora vi dico cosa farò

La neo sindaca ha partecipato al suo primo evento pubblico al Teatro Estate in Pineta di Ponente, dove ha presentato i principali obiettivi del suo mandato. Durante l'incontro, ha parlato di interventi previsti per le aree di decoro e via del Mare, anticipando alcune iniziative future. La sua presenza ha segnato l'inizio ufficiale del suo incarico, con un intervento rivolto ai cittadini.

Nella sua prima uscita come neo sindaca davanti a un pubblico, Sara Grilli, al Teatro Estate in Pineta di Ponente, ha ribadito i suoi punti programmatici. Oltre a precisare ulteriormente i motivi della sua accettazione della candidatura "perchè non mi ero proposta, innanzitutto. E soltanto dopo il lavoro fatto nelle liste che mi avrebbero sostenuto, mi è stato chiesto se ero disponibile alla sfida – ha detto Grilli rispondendo sul palco alle domande del giornalista Francesco Borraccini – mentre le altre due candidate a sindaca erano già state indicate dai rispettivi schieramenti", ha precisato. E poi ha ricordato la sua storia di ragazza... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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