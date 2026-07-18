I Vigili del fuoco di Reggio Emilia hanno effettuato 287 interventi nella prima parte di ieri per gestire i danni causati dal nubifragio di mercoledì. I sindaci delle zone colpite chiedono ora un aiuto immediato da parte del governo per le comunità danneggiate. Non sono stati segnalati feriti o vittime. Le operazioni di soccorso e ripristino continuano nelle aree più colpite dal maltempo.

Sono 287 gli interventi eseguiti dai Vigili del fuoco di Reggio Emilia nella prima parte della giornata di ieri, per riportare la città alla normalità dopo il violento nubifragio di mercoledì. Numeri a cui si aggiungono 125 richieste di soccorso in attesa e 398 ritenute differibili. Con vento a 80 chilometri orari e piogge torrenziali, il maltempo abbattutosi sul territorio ha causato crolli di alberi, coperture danneggiate, strade interrotte, allagamenti e interruzioni dei servizi, con ripercussioni su attività economiche, aziende agricole e coltivazioni. "In poche ore – dicono Giorgio Zanni, presidente di Upi Emilia-Romagna e Marco Panieri, presidente di Anci Emilia-Romagna – numerose comunità, soprattutto nei territori di pianura, hanno subito danni importanti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Danni del maltempo. L’appello dei sindaci: "Il governo ora aiuti le comunità colpite"

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