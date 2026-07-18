dal santuario alle lezioni concerto il pirellone stanzia oltre 132mila euro

Il Pirellone ha approvato un finanziamento di oltre 132 mila euro destinato a diverse iniziative. A Seregno, i fondi sono stati assegnati al Santuario dei Vignoli, mentre a Villasanta verranno sostenuti un festival sulla geografia, lezioni-concerto per gli studenti e iniziative sul cinema. A Brugherio, il contributo riguarda la valorizzazione degli organi storici.

A Seregno un contributo per il Santuario dei Vignoli (foto) e a lezioni-concerto per gli studenti, a Villasanta fondi al festival della geografia e iniziative sul cinema, mentre a Brugherio si punta sulla valorizzazione degli organi storici. Sono cinque i progetti nella provincia di Monza e Brianza che hanno ottenuto un contributo complessivo di 132.600 euro dal programma Avviso Unico Cultura 2026 con cui la Regione distribuisce nei territori lombardi fino a 6 milioni di euro per sostenere progetti di promozione culturale e di valorizzazione del patrimonio. In Brianza, la quota più consistente, pari a 60mila euro, è destinata alla valorizzazione del patrimonio ecclesiastico e viene data alla parrocchia collegiata San Giuseppe per il Santuario dei Vignoli di Seregno, che quest’anno celebra i 150 anni dall’apertura al culto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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