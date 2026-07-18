Il Milan punta forte su Gonçalo Inácio, con Rúben Amorim che spinge per portarlo in rossonero. Il nuovo tecnico desidera una modifica significativa nella difesa e ha messo al primo posto il trasferimento del difensore portoghese. La trattativa è in corso, con l'obiettivo di rafforzare la retroguardia del club.

Il nuovo corso tecnico del Milan guidato da Rúben Amorim è pronto a ridefinire completamente le gerarchie e la struttura della retroguardia rossonera. Il focus del calciomercato del Diavolo è incentrato anche sul reparto arretrato e l'obiettivo prioritario, caldeggiato con forza dal nuovo allenatore, porta il nome di Gonçalo Inácio. Il difensore portoghese, classe 2001, rappresenta una precisa richiesta del tecnico lusitano alla propria dirigenza. Come riferito dall'edizione odierna del quotidiano sportivo portoghese 'O Jogo', Amorim sta spingendo intensamente con i vertici di Via Aldo Rossi per riavere alle proprie dipendenze il centrale che ha calcisticamente lanciato, svezzato e valorizzato nelle gloriose stagioni passate sulla panchina dello Sporting Lisbona. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Dal Portogallo: "Amorim spinge per Gonçalo Inácio al Milan". Ecco la situazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Chi è Goncalo Inacio? Ecco perché Amorim lo vorrebbe nella sua difesa del Milan: caratteristiche e carrieraIl Milan sta valutando l'acquisto di Gonçalo Inácio, difensore portoghese dello Sporting CP, per rinforzare la linea difensiva.

Leggi anche: Milan, per la difesa Amorim punta al fedelissimo Gonçalo Inácio. Può arrivare ad una condizione

Temi più discussi: Calciomercato Milan, Goncalo Inacio pista viva: le ultime news; Modric-Milan, il rinnovo è vicino: Amorim spinge per la conferma; Milan, ancora un nome portoghese: Amorim spinge per il talento del Bayern Monaco; David vuole convincere Spalletti ma la Juve spinge per la cessione: il piano dei Bianconeri, bocciatura del tecnico.

Milan, ancora un nome portoghese: Amorim spinge per il talento del Bayern MonacoJoão Palhinha cerca una via d'uscita dal Bayern Monaco, e il Milan di Rúben Amorim entra nella corsa per il centrocampista portoghese. I bavaresi hanno ... spaziomilan.it

Asse Milan-Mendes. Ramos e Gonçalves nel mirino di AmorimDal Portogallo al Portogallo, il nuovo corso rossonero targato Ruben Amorim punta lo sguardo soprattutto in terra lusitana. Qui, spesso, bisogna alzare la cornetta e comporre il numero del super ... ilgiorno.it