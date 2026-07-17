Il Milan punta a ingaggiare Gonçalo Inácio come sostituto di Amorim in difesa. La trattativa potrebbe concludersi con una condizione favorevole per il club rossonero. La campagna acquisti estiva del club si sta intensificando, con l’obiettivo di rafforzare la rosa per la prossima stagione. Finora sono stati ufficializzati gli acquisti di Gonçalo Ramos dal PSG e di Mario Gila dalla Lazio, segnando una strategia di investimenti significativa.

La campagna acquisti estiva del Milan per la stagione 20262027 si preannuncia a dir poco pirotecnica. La dirigenza di via Aldo Rossi ha già dimostrato la propria forza economica piazzando due colpi da novanta del calibro di Gonçalo Ramos, arrivato dal PSG, e di Mario Gila, prelevato dalla Lazio. L'impressione diffusa tra gli addetti ai lavori è che il club rossonero non abbia alcuna intenzione di fermarsi qui. I prossimi passi del Diavolo sono già tracciati: in primis si attende la formalizzazione del ritorno di Luka Modri?, vicinissimo a legarsi nuovamente ai colori rossoneri con un contratto annuale. In seconda battuta, gli sforzi si concentreranno sull'assalto a profili di respiro internazionale e di assoluta qualità, perfetti per integrarsi nel 3-4-2-1, il credo tattico del nuovo allenatore Rúben Amorim. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, per la difesa Amorim punta al fedelissimo Gonçalo Inácio. Può arrivare ad una condizione

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Milan, inizia l'era Amorim! Il programma dell'arrivo a Milano e dei primi giorni in rossonero

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