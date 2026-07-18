Thierry Henry, ex calciatore francese, si mantiene in forma più di quando giocava, secondo quanto si apprende. Attualmente è opinionista per Fox Sports, dove analizza le tattiche delle squadre del Mondiale. Recentemente è stato visto indossare un giubbotto zavorrato e svolgere esercizi di coppia. Henry, che ha chiuso la carriera sportiva, continua a dedicarsi al fitness con regolarità.

Un mito del calcio francese, adesso attento e preparato opinionista di Fox Sports, intento a spiegare i segreti tattici delle squadre arrivate fino in fondo al Mondiale: è Thierry Henry, che dopo aver appeso le scarpette al chiodo non ha smesso di tenersi in forma. Anzi, è più muscoloso di quando giocava, nonostante i 48 anni. Del resto quando l’ex giocatore del Manchester City Micah Richards si trovò ad allenarsi con lui, alla fine di una seduta estenuante disse: “Mai, e intendo mai, mai, mai allenarsi con lui. Non è normale, amico, sul serio”. Il motivo per cui Henry ha voluto continuare ad allenarsi in modo così costante, come se giocasse ancora, è stato spiegato dal francese stesso in un’intervista a GQ: “Guardo tutti gli altri calciatori in pensione che hanno perso forma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dal giubbotto zavorrato agli esercizi di coppia: Thierry Henry è più in forma di quando giocava

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