Quanto è breve la memoria del calcio. Solo qualche settimana fa Rudi Garcia era l’allenatore che aveva rimesso in piedi il Belgio: le “coccinelle”, il consiglio dei saggi e 18 gare da imbattuto, con tutti — noi compresi — pronti a elogiarne il lavoro. Oggi, come racconta Tuttosport, quello stesso Garcia rischia di perdere la panchina. La parabola si è invertita nel giro di una partita. Garcia e il Belgio: i dubbi dopo l’eliminazione. Il tecnico ha ancora un contratto valido per dodici mesi, ma la conferma non è affatto scontata. Interpellato sul suo futuro, ha glissato (“Ora non è tempo di parlare di queste cose”), mentre nella Federcalcio belga — scrive il quotidiano — serpeggiano dubbi sulle sue reali capacità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Dall’entusiasmo alla panchina che scotta: il Belgio pensa già di scaricare Garcia. E spunta Thierry Henry

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