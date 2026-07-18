Dal Comune un contributo di 10mila euro alla Caritas
Il Comune ha assegnato 10mila euro alla Caritas per sostenere persone e famiglie in difficoltà. La somma mira a rafforzare le iniziative di assistenza e supporto sociale. La decisione è stata comunicata dall’amministrazione locale, che ha ribadito l’impegno nel favorire interventi di solidarietà. La somma verrà utilizzata per finanziare programmi di aiuto e servizi rivolti a chi si trova in condizioni di disagio.
Con un contributo da 10mila euro alla Caritas, l’amministrazione di Viareggio intende rinnovare l’impegno a favore delle persone e delle famiglie in difficoltà. Il contributo, approvato dalla giunta comunale, servirà a coprire le spese sostenute dall’associazione per l’acquisto di generi alimentari destinati alle persone in condizioni di fragilità economica. L’intervento – spiega una nota del Municipio – si inserisce nel più ampio sistema delle politiche sociali promosse dal Comune e rappresenta un sostegno concreto a una realtà che, da anni, opera quotidianamente a fianco delle persone più vulnerabili, grazie all’impegno dei propri volontari e a una rete di solidarietà diffusa sul territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Il Comune lancia 10mila euro di buoni per i taxi dedicati ai disabili
Il Comune a sostegno della Croce Rossa: contributo di 5mila euro al progetto 'Mai più soli'In occasione della giornata mondiale della Croce Rossa, celebrata l’8 maggio, il Comune di Ferrara ha annunciato un contributo di 5.
Temi più discussi: Dal Comune un contributo di 10mila euro alla Caritas; Nidi e scuole dell’infanzia, approvato il calendario dell’anno 2026/2027: nei primi giorni di settembre gli incontri coi genitori; Parcheggio di via Stadio: lavori ultimati; Treviglio, torna Estate IndimenticAbile: 40mila euro dal Comune per un’estate inclusiva e gratuita.
Occhio alla Notizia. . Nei beni confiscati alla criminalità prende forma il nuovo Centro operativo comunale di Mondolfo. La struttura, finanziata dal Comune con il contributo della Regione, ospiterà uffici, sala radio, mezzi e spazi per i volontari. facebook
Feste patronali, dal Comune di Chiavari un contributo di 20 mila euro alla Cattedrale radioaldebaran.it/feste-patronal… x.com
Il servizio pre-scuola è coordinato dal comune: Prima volta in assolutoNel suo piccolo è un momento storico per il settore dell’istruzione nel territorio comunale. Il servizio pre-scuola per l’anno ... msn.com
Scuole, il Comune di Monteprandone ottiene un contributo di 330 mila euro dal MimPer l'adeguamento alle norme di prevenzione e protezione antincendio e per la realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ... rivieraoggi.it