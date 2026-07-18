dal comune un contributo di 10mila euro alla caritas

Notizia in breve

Il Comune ha assegnato 10mila euro alla Caritas per sostenere persone e famiglie in difficoltà. La somma mira a rafforzare le iniziative di assistenza e supporto sociale. La decisione è stata comunicata dall’amministrazione locale, che ha ribadito l’impegno nel favorire interventi di solidarietà. La somma verrà utilizzata per finanziare programmi di aiuto e servizi rivolti a chi si trova in condizioni di disagio.