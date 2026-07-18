Durante un concerto all’aperto estivo, sono stati visti diversi outfit tra cui shorts in denim, abiti in lino, jeans, maxi T-shirt e stivaletti. La stagione dei festival e delle serate che vanno dal tramonto a notte inoltrata porta con sé anche la scelta dell’abbigliamento. I partecipanti hanno optato per capi che combinano praticità e freschezza, cercando di esprimere anche il proprio stile.

L ’estate è la stagione dei live all’aperto, dei festival musicali e delle serate che iniziano al tramonto e finiscono a notte fonda. Ma insieme ai biglietti arriva puntuale anche un dubbio: cosa indossare? Costruire l’ outfit giusto per un concerto in estate significa trovare il perfetto equilibrio tra praticità, freschezza e personalità. Bastano pochi capi strategici per affrontare il caldo, eventuali cambi di temperatura e tante ore in piedi senza rinunciare allo stile. Ecco cinque idee look di tendenza a cui ispirarsi. Abito di lino e stivaletti antipioggia Come essere chic anche ad un festival musicale? Scommettendo su un abito di lino, abbinato a stivaletti antipioggia e a una mini borsa in paglia. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dagli shorts in denim agli abiti in lino, passando per jeans, maxi T-shirt e stivaletti: gli outfit perfetti per affrontare un concerto estivo con stile e comfort

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