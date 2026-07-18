Da Leone a Lupo il filo che lega i nomi dei figli di Fedez
Il 16 luglio, all'Ospedale San Raffaele di Milano, è nato Edoardo Lupo, il terzo figlio del rapper e della sua compagna. La nascita è avvenuta nel pomeriggio.
F edez è diventato padre per la terza volta. Il rapper e la compagna Giulia Honegger hanno accolto Edoardo Lupo, nato nel pomeriggio di giovedì 16 luglio all’ Ospedale San Raffaele di Milano. Per l’artista, già padre di Leone e Vittoria avuti dall’ex moglie Chiara Ferragni, è il terzo figlio; per la giovane stilista, il primo. La notizia, diffusa in anteprima dal settimanale Gente, non è stata ancora confermata sui rispettivi profili social dei due. Fedez e tutti i futuri papà del 2018. guarda le foto Chi è Giulia Honegger, la compagna di Fedez. Classe 2002, stilista e fondatrice del brand di moda Ayme, Giulia Honegger è entrata nella vita di Fedez nell’estate del 2025. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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È nato Edoardo Lupo: la gioia di Giulia Honegger e Fedez (che diventa papà per la terza volta)Edoardo Lupo è nato il 16 luglio, annunciato con un fiocco blu sulla porta di casa di Giulia Honegger e Federico Lucia.
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