Il 16 luglio, all'Ospedale San Raffaele di Milano, è nato Edoardo Lupo, il terzo figlio del rapper e della sua compagna. La nascita è avvenuta nel pomeriggio.

F edez è diventato padre per la terza volta. Il rapper e la compagna Giulia Honegger hanno accolto Edoardo Lupo, nato nel pomeriggio di giovedì 16 luglio all’ Ospedale San Raffaele di Milano. Per l’artista, già padre di Leone e Vittoria avuti dall’ex moglie Chiara Ferragni, è il terzo figlio; per la giovane stilista, il primo. La notizia, diffusa in anteprima dal settimanale Gente, non è stata ancora confermata sui rispettivi profili social dei due. Fedez e tutti i futuri papà del 2018. guarda le foto Chi è Giulia Honegger, la compagna di Fedez. Classe 2002, stilista e fondatrice del brand di moda Ayme, Giulia Honegger è entrata nella vita di Fedez nell’estate del 2025. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da Leone a Lupo, il filo che lega i nomi dei figli di Fedez

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