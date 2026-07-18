La Famiglia Santoni ha vinto la medaglia d’oro ai Barawards 2026 a Milano, superando il colosso Campari. La premiazione si è svolta nella capitale della movida milanese, celebrando il successo di Chianciano nel settore. La vittoria segna il raggiungimento del primo posto per il marchio, che si aggiudica il massimo riconoscimento tra le aziende partecipanti. La premiazione ha visto anche altri riconoscimenti, ma la vittoria di Santoni è stata la notizia più rilevante della serata.

Nella Milano da bere trionfa Chianciano: la Famiglia Santoni è Gold ai Barawards 2026 ed ingranando la marcia lascia al secondo posta il colosso Campari. Nuovo successo per l’azienda guidata da Stefano Santoni e succede nel luogo culto che ha trasformato l’aperitivo in un rito urbano e in un simbolo del costume italiano. Ma quest’anno, nella capitale del bere miscelato, a salire sul gradino più alto del podio è una storia di famiglia nata tra le colline e le acque termali di Chianciano Terme. Famiglia Santoni, evoluzione contemporanea della storica distilleria Gabriello Santoni Srl, ha conquistato il Gold ai Barawards Innovazione dell’Anno 2026 nella categoria packaging per prodotti alcolici, con il progetto "Famiglia Santoni – Sistema di Design Integrato". 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Lanazione.it - Da Chianciano al tetto d’Italia. Santoni conquista l’oro ai Barawards di Milano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dal cuore di Lampedusa al tetto d’Italia: oro e bronzo al Foro Italico per i piccoli campioni del taekwondoDa Lampedusa, un’isola delle Pelagie, sono arrivati due medaglie dal campionato nazionale di taekwondo: un oro e un bronzo.

Dall’alluvione al tetto d’Italia: la favola d’oro della ginnasta forlivese Sofia FabbriUna ginnasta di Forlì ha conquistato il tetto d’Italia dopo aver superato un’alluvione che aveva colpito la sua città.