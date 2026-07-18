Da questa settimana, chi sta modificando la propria percezione di sé deve affrontare l’imprevisto. Le previsioni indicano che chi sta migliorando l’ascolto e facendo un passo avanti troverà nuove sfide. La settimana si concentra su cambiamenti interiori e sulla capacità di adattarsi alle situazioni inaspettate. Le stelle suggeriscono di essere pronti a lasciare spazio a ciò che non si può controllare.

D a chi sta imparando ad affinare l’ascolto a chi sta facendo un passo nella direzione giusta. Ecco le previsioni dell’ oroscopo della settimana di Francesca Tumiati. Ariete 21 marzo – 19 aprile State imparando l’arte di costruire senza sapere come apparirà il risultato finale. Ci sono giornate in cui tutto sembra possibile. Parola chiave della settimana: illuminare. Toro 20 aprile – 20 maggio Non avete intenzione di farvi trascinare dalla fretta degli altri e la calma riporta alla luce una complicità dimenticata. Parola chiave della settimana: complicità. Gemelli 21 maggio – 21 giugno Qualcuno potrebbe sorprendervi perché non assomiglia affatto all’idea che vi eravate fatti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - Da chi sta cambiando lo sguardo su se stesso a chi deve lasciare spazio all’imprevisto. L’oroscopo della settimana

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In quelle notti abbozzai una melodia. Malinconica, ossessiva. Parlava di un uomo che credeva che i suoi problemi potessero svanire cambiando città, per poi scoprire che la solitudine viaggiava sempre con lui. La chiamai, appunto, Baker Street. x.com