Una madre di un adolescente a Milano ha espresso preoccupazioni che, secondo alcuni, potrebbero essere eccessive. La donna ha condiviso le sue ansie riguardo alle sfide e ai rischi legati alla crescita del figlio in città. La discussione riguarda principalmente le difficoltà quotidiane e le influenze dell’ambiente urbano sui giovani. La vicenda ha suscitato reazioni di vari genitori, alcuni condividendo le stesse preoccupazioni, altri ritenendo le paure esagerate.

Preoccupazioni esagerate di una mamma che ha un figlio adolescente o voce di ciò che ogni genitore che vive a Milano bene o male teme quando il (o la) 12enne inizia a manifestare il desiderio di uscire da solo (da sola) con gli amici? A esternare ciò che spesso frulla nella testa di una madre o di un padre ci ha pensato la showgirl e conduttrice Melissa Satta, che sui social (e dove sennò) ha raccontato di aver impedito a Maddox, il figlio 12enne avuto col calciatore Boateng, di uscire con i suoi amici in centro. “Mi sono sentita di dirgli di no, perché sono terrorizzata – ha raccontato su X –. Se hai il telefono, o delle belle scarpe ti prendono di mira, ti picchiano e magari ti accoltellano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cuore di mamma Melissa

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