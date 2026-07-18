La federazione calcistica della Croazia ha annunciato ufficialmente l'incarico di nuovo allenatore della nazionale a Slaven Bilic, che aveva già guidato la squadra in passato. Bilic ha preso il posto di Zlatko Dalic, che ha lasciato dopo il Mondiale dopo nove anni alla guida. In una conversazione, Bilic ha espresso il desiderio che il giocatore di talento continui a rappresentare la nazionale.

E' finalmente ufficiale: Slaven Bilic è diventato il nuovo CT della Croazia. Archiviata Zlatko Dalic, che ha lasciato la guida della nazionale al termine del mondiale dopo nove anni, la Federcalcio croata ha scelto di affidarsi a un carismatico ritorno per il futuro. Per Bilic e si tratta del secondo mandato alla guida della Nazionale, squadra che ha già allenato tra il 2006 e il 2012. Milan, le parole di Bilic su Modric Nella conferenza stampa di presentazione, il nuovo commissario tecnico non si è nascosto, delineando subito le priorità e affrontando il tema che tiene col fiato sospeso tutto un paese: il futuro di Luka Modric con la maglia della nazionale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Croazia, Bilic chiama Modric: "Vorrei che continuasse a giocare per la nazionale"

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