Slaven Bilic è stato ufficialmente nominato nuovo commissario tecnico della nazionale croata, sostituendo Zlatko Dalic, che si è dimesso dopo il mondiale. Bilic ha annunciato che il primo passo sarà parlare con il centrocampista, considerato uno dei pilastri della squadra. La Federcalcio ha deciso di affidare la guida della nazionale a un tecnico con esperienza internazionale e un passato come calciatore.

E' finalmente ufficiale: Slaven Bili? è diventato il nuovo CT della Croazia. Archiviata Zlatko Dalic, che ha lasciato la guida della nazionale al termine del mondiale dopo nove anni, la Federcalcio croata ha scelto di affidarsi a un carismatico ritorno per il futuro. Per Bilic e si tratta del secondo mandato alla guida della Nazionale, squadra che ha già allenato tra il 2006 e il 2012. Milan, le parole di Bilic su Modric. Nella conferenza stampa di presentazione, il nuovo commissario tecnico non si è nascosto, delineando subito le priorità e affrontando il tema che tiene col fiato sospeso tutto un paese: il futuro di Luka Modri? con la maglia della nazionale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, senti Bilic (CT Croazia): "La prima cosa che farò sarà parlare con Modric"

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