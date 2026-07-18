Per allenamenti brevi sotto il sole, si consiglia una protezione con SPF 30 o superiore, preferibilmente per pelli scure o già abbronzate. È adatta in condizioni di radiazioni moderate e in ambienti come città o parchi. Tuttavia, non è sufficiente in alta montagna o sull’acqua, dove le radiazioni sono più intense. La crema va applicata generosamente e riapplicata ogni due ore, specialmente in queste condizioni. La scelta tra SPF 30, 50 o 100 dipende dall’intensità del sole e dal fototipo.

Utilizzo: allenamenti brevi. Fototipo: pelli scure o già abbronzate. Condizioni: radiazioni solari moderate. Limite: insufficiente in alta montagna o sull’acqua. Utilizzo: sessioni prolungate all'aperto. Fototipo: pelli chiare o sensibili. Condizioni: sudorazione intensa e sport acquatici. Protezione: scherma circa il 98% dei raggi UVB. Utilizzo: casi clinici specifici (cheratosi attiniche, angiomi, vitiligine, lupus, cicatrici fresche o terapie fotosensibilizzanti) Fototipo: pelli estremamente reattive (iperpigmentazione, cicatrici). Condizioni: patologie cutanee attive o post-chirurgia. Caratteristica: blocca il 99% dei raggi UVB. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Crema solare 30, 50 o 100? La guida pratica per sceglierla e usarla correttamente

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