Le differenze tra SPF 30 e SPF 50 riguardano principalmente il livello di protezione contro le radiazioni UVB. SPF 50 offre una protezione più alta rispetto a SPF 30, bloccando una percentuale maggiore di raggi dannosi. Tuttavia, nessuna crema solare garantisce una protezione totale; anche con SPF 100, si può comunque scottare se non si applica correttamente o si espone troppo al sole. La dermatologa spiega che l’efficacia dipende anche dalla quantità di prodotto e dalla frequenza di riapplicazione.

Le informazioni in merito sono tante, così come dubbi e perplessità: qui sotto abbiamo risposto, con l'aiuto della dermatologa Claudia Menicanti, alle 15 domande che tutti finiamo per porci regolarmente ogni stagione sull'utilizzo dei filtri solari, in modo da comprenderne meglio la formula e utilizzarli in modo corretto. 1 - Quanto dura la crema solare una volta aperta? «Da protocollo per qualsiasi dermocosmetico, compresi i fotoprotettorori, bisogna attenersi al Pao, che sta per period after opening (simboleggiato da un barattolo aperto con un numero all'interno, si trova sul flacone e indica per quanti mesi è garantita l'integrità della formula, n. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Che differenza c'è tra SPF30 e SPF 50? Con la protezione 100 non mi scotto? Le 15 domande per comprendere come, quando e perché usare una crema solare

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