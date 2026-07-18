Cosmeticoressia che cos’è l’ossessione per la pelle perfetta dilaga fra i giovanissimi
L’interesse per la cura della pelle tra bambini e preadolescenti di età compresa tra 8 e 14 anni sta crescendo, con molti che adottano routine di skincare complesse e costose. Questa tendenza si accompagna a un aumento delle pratiche di cosmeticoressia, un’ossessione per avere una pelle perfetta che può sfociare in comportamenti compulsivi. La questione coinvolge un pubblico giovane e si manifesta in un mercato in espansione dedicato ai prodotti di bellezza destinati a questa fascia di età.
Avere una pelle perfetta, anche a costo di complesse – e costose – routine. L’interesse per la skincare tra bambini e preadolescenti tra gli 8 e i 14 anni sta diventando un’ossessione, oltre che un business. Parliamo di cosmeticoressia, un fenomeno “che sta crescendo con una rapidità senza precedenti, alimentato dai social media e da un’industria cosmetica sempre più abile a parlare il linguaggio delle nuove generazioni”, dice a LaSalute di LaPresse la farmacista cosmetologa Myriam Mazza. L’origine della nuova ossessione social che è già business. Il termine cosmeticoressia o dermoressia “descrive una preoccupazione ossessiva verso il raggiungimento di una pelle perfetta, sostenuta non da una reale necessità clinica, ma da standard estetici sempre più irraggiungibili”, chiarisce Mazza. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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