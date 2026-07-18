Quest’anno, alla Chiesa Cattolica sono stati assegnati poco più di un miliardo di euro dall’8 per mille. La cifra si basa sulle preferenze espresse dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi del 2022. La quota rappresenta una riduzione rispetto agli anni precedenti, confermando il calo di fondi e di fedeli che scelgono di destinare il loro contributo alla Chiesa. La distribuzione avviene secondo le scelte espresse dai contribuenti, senza modifiche rispetto alle regole di ripartizione.

Quest’anno alla Chiesa Cattolica toccherà poco più di un miliardo dei fondi ripartiti in base alla legge dell’8 per mille. Il calcolo è stato fatto in base alle opzioni espresse dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi del 2022. È una cifra considerevole e l’8 per mille continua ad essere una delle più importanti fonti di finanziamento del clero. Come è noto, i contribuenti possono decidere di destinare la quota anche allo Stato o ad una delle altre 12 confessioni religiose riconosciute. Chiesa e Stato la fanno da sempre da padroni nell’accaparrarsi i fondi, con la prima che surclassa abbondantemente la seconda: quest’anno, a fronte di una percentuale il 67,75% è toccato alla Chiesa, il 26,58% allo Stato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Così la Chiesa ha perso fedeli e l’8 per mille

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