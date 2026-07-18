Un giovane di 19 anni ha chiamato una tabaccaia, spacciandosi per tecnico di Lottomatica, e le ha chiesto di accreditare 5.000 euro. La donna ha creduto alla richiesta e ha effettuato il pagamento. I carabinieri hanno poi identificato e denunciato il ragazzo, che si era introdotto nella truffa con l’obiettivo di ottenere denaro attraverso l’inganno.

CORRIDONIA Chiama in tabaccheria spacciandosi per un tecnico della Lottomatica e riesce a farsi accreditare 5.000 euro, 19enne denunciato dai carabinieri di Corridonia. L’escamotage L’episodio risale all'inizio del mese e l’indagine è scattata il giorno successivo al raggiro, quando la vittima si è presentata dai carabinieri della locale stazione per sporgere querela nei confronti di ignoti. Ai militari la donna ha raccontato di aver ricevuto una telefonata sull’utenza fissa della propria attività commerciale. L’interlocutore, con tono professionale e spacciandosi per un operatore della Lottomatica, l’aveva convinta della necessità di effettuare urgentemente degli aggiornamenti straordinari ai terminali di gioco da remoto. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Corridonia, si spaccia per tecnico della Lottomatica: tabaccaia raggirata, perde 5mila euro

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