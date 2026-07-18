Durante un convegno dedicato al Made in Italy, si è svolto il passaggio di consegne della sezione Giovani Imprenditori di Confindustria Fermo. La nuova presidente, CEO di un’azienda statunitense, ha preso il testimone dall’ex presidente. L'incontro aveva come tema la comunicazione del Made in Italy, con focus su distretti, artigianalità e digitale.

L’incontro sul tema: "Comunicare il Made in Italy: Distretti, Artigianalità e Digitale" ha segnato il passaggio di consegne della sezione Giovani Imprenditori di Confindustria Fermo, a seguito dell’elezione della nuova presidente Beatrice Beleggia, la ceo di Bros Usa la quale ha raccolto il testimone da parte di Gianni Gallucci. "Noi giovani – ha detto la neo presidente Beatrice Beleggia – dobbiamo proseguire su questa strada, creando momenti di networking che ci permettono di far emergere le nostre competenze e soprattutto di arricchirci in modo da poter poi essere sempre più un fattore di sviluppo per le imprese". Proprio dal confronto su un tema molto importante come il Made in Italy si sono riuniti a Villa Lattanzi molti giovani industriali del fermano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Confindustria Next Gen. Convegno Giovani sul Made in Italy: "Continuiamo così"

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